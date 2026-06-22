Magyar Péter miniszterelnök múlt heti bejelentése szerint megszűnik az üzemanyagok védett ára Magyarországon, már az sem titok, hogy mikor szavaz erről az Országgyűlés.

A törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalják majd a képviselők június 23-án, azaz kedden, ugyanezen a napon szavaznak is róla. A szavazás formalitás, csak az a kérdés, hogy ezt követően mikor lép hatályba az intézkedés (várhatóan rögtön a kihirdetése utáni napon).

A javaslat felhatalmazást ad a gazdasági és energetikai miniszter számára arra, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Vagyis amennyiben szükségessé válik, a kormány bármikor újra bevezetheti a védett árakat. Jelenleg a védett áraknál már 30 forinttal olcsóbban is lehet tankolni.

Közben a független benzinkutak elégedetlenek, és bezárásra készülnek: