Az angliai Bradford egyik kocsmájának udvarán gengszterfilmekbe illő jelenet játszódott le. A The Park nevű krimó előtt rögzített hétfői események felvételén jól látszik, amint egy fekete Land Rover nagy tempóval, rükvercben beletolat két parkoló autóba, majd telibe talál egy téglából épült melléképületet.

A ronccsá vált brit terepjáró sofőrjéhez ekkor egy olyan autós rohan oda, akinek autóját már a kiállás során sikerült megtörni. Az érthetően dühös áldozat megpróbálja arcon ütni a káoszt okozó férfit, majd a sofőr sántikálva elmenekül a helyszínről.

A West Yorkshire-i rendőrség szóvivője szerint a helyszíni vizsgálatok alapján a pusztítás nagyon is „szándékos cselekmény” volt.

Sérültek és a hivatalos reakciók

A yorkshire-i mentőszolgálatot közúti baleset miatt riasztották a helyszínre. Bár egy mentőautót és egy mentésirányítót is kiküldtek, a szakembereknek végül senkit sem kellett kórházba szállítaniuk. A kiérkező rendőrök egy könnyebb sérüléseket szenvedett nőt találtak a helyszínen.

A The Park kocsma vezetősége egy rövid közleményben határolódott el a történtektől: „Zéró toleranciát alkalmazunk a rendbontással szemben, és megértjük a lakosság aggodalmait. Ennek az incidensnek azonban az égvilágon semmi köze magához a pubhoz.”