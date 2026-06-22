Az angliai Bradford egyik kocsmájának udvarán gengszterfilmekbe illő jelenet játszódott le. A The Park nevű krimó előtt rögzített hétfői események felvételén jól látszik, amint egy fekete Land Rover nagy tempóval, rükvercben beletolat két parkoló autóba, majd telibe talál egy téglából épült melléképületet.
It should buff out
by u/Ok_Air_9048 in CantParkThereMate
A ronccsá vált brit terepjáró sofőrjéhez ekkor egy olyan autós rohan oda, akinek autóját már a kiállás során sikerült megtörni. Az érthetően dühös áldozat megpróbálja arcon ütni a káoszt okozó férfit, majd a sofőr sántikálva elmenekül a helyszínről.
A West Yorkshire-i rendőrség szóvivője szerint a helyszíni vizsgálatok alapján a pusztítás nagyon is „szándékos cselekmény” volt.
Sérültek és a hivatalos reakciók
A yorkshire-i mentőszolgálatot közúti baleset miatt riasztották a helyszínre. Bár egy mentőautót és egy mentésirányítót is kiküldtek, a szakembereknek végül senkit sem kellett kórházba szállítaniuk. A kiérkező rendőrök egy könnyebb sérüléseket szenvedett nőt találtak a helyszínen.
A The Park kocsma vezetősége egy rövid közleményben határolódott el a történtektől: „Zéró toleranciát alkalmazunk a rendbontással szemben, és megértjük a lakosság aggodalmait. Ennek az incidensnek azonban az égvilágon semmi köze magához a pubhoz.”