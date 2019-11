A Rimac akkor írta be magát igazán az autózás történetébe, amikor Richard Hammond a The Grand Tour egyik epizódjának forgatásán súlyos balesetet szenvedett vele egy svájci hegyi felfutóversenyen. Pedig önmagában is megérdemelte volna a horvát Rimac, hogy felfigyeljünk rá, hiszen komoly fejlesztéseket végeznek, hogy élhetőbb és izgalmasabb legyen az elektromos autózás. Ebbe az üzletbe még a Porsche is beszállt.

Második modelljük fejlesztése már a végéhez közeleg, a C_Two-n már csak menetdinamikai teszteket és finomhangolásokat végeznek a Porsche Nardóban lévő tesztpályáján.

Elképesztő számokat mutat a C_Two elektromos szupersportautó. 120 kWh akkumulátorral és négy villanymotorral szerelik. Minden keréknél akad egy elektromotor, melyek egyenként vezérelhetőek, így nyomatékvektorálás is megvalósítható. Képes lesz arra, hogy mind a négykeréken tapadást biztosítson vagy akár arra is, hogy hátsókerekes autóként driftelve égesse a gumit.

Az összteljesítménye 1888 lóerő, nyomatéka 2300 Nm. 1,9 másodperc alatt gyorsul majd 100-as tempóra, a végsebessége pedig 412 km/óra. A C_Two a WLTP ciklusban mérve 550 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel. Annyit elárultak még, hogy a hőmenedzsmentjének köszönhetően két teljes kört bír maximális teljesítménnyel a Nürburgringen.

A C_Two neve is megváltozik a szériagyártással, a 150 darabban limitált modell ára 720 millió forintnak megfelelő összeg lesz.