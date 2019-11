A 2019 novemberében mintegy 10 ezer Simple by OTP-felhasználó körében végzett felmérésből kiderült, hogy a sofőrök harmada nem tudja, hogy mi a helyes lépés, ha autópályán haladva, a visszapillantó tükörben egy megkülönböztető jelzést használó jármű tűnik fel – írta az Infostart.

Életekbe kerülhet, ha nincs mindenki tisztában azzal, hogy ilyen esetekben a megkülönböztető jelzést használó jármű minél gyorsabb haladása érdekében a legbelső sávban haladóknak balra, a két külső sávban haladóknak jobbra kell húzódniuk.

Számtalan baleset elkerülhető lenne akkor is, ha nem csak a sofőrök 91 százaléka ismerné azt a szabályt, miszerint jobbról előzni autópályán tilos. Százalékosan elenyésző arányban, de 10 ezer járművezetőből így is 100-an gondolják tévesen, hogy belátásuk szerint akár meg is fordulhatnak az autópályán. Közülük 27-en pedig rükvercbe is váltanának, ha a helyzetük úgy kívánná.

Az egyik legtöbbet hallott szabály az autópálya-használattal kapcsolatban, hogy a leállósávot csak nagyon indokolt esetben használhatjuk – a KRESZ szerint egészen pontosan az autópályát „civilként”, tehát nem megkülönböztető jelzést használó jármű vezetőjeként csak akkor vehetjük igénybe, ha a műszaki meghibásodás miatt a járművünk továbbhaladásra képtelen.

Ennek ellenére a sofőrök 30 százaléka egyéb esetekben – például a gyorsítósáv meghosszabbításaként – sem zárkózik el az igénybe vételétől.