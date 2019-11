Nem verték nagy dobra az utolsó C7-est, mely egyébként egy Z06-os lett. Ebben a 6,2 literes V8-as motor 650 lóerős és 881 Nm nyomatéka van. 3,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és 310 feletti a végsebessége. Bár választható volt az automata is, de ezeket többségben 7 sebességes kéziváltóval szerelték.

Some endings are bittersweet. The last #Corvette C7 – the end of an era – rolled off the line today. It was previously auctioned for $2.7 million with proceeds going to building smart homes for veterans. pic.twitter.com/3NU7gWWbc6

— Chevrolet (@chevrolet) November 15, 2019