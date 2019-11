Az autó 3995 mm hosszú, rövidebb tehát, mint a CH-R, és alig hosszabb, mint az új generációs Yaris. A Toyota TNGA analógiájára DNGA (Daihatsu New Global Architecture) néven bevezetett, új padlólemez a Toyotánál megszokott vezetőtámogató funkciókat és fokozott szerkezeti szilárdságot biztosít.

Amikor a Toyota 2016-ban teljes egészében bekebelezte a Daihatsu-t, közös fejlesztéseket, sőt, egy kisautókat gyártó, új almárkát is vizionáltak. Ennek az első, kézzel fogható eredménye a Raize, amely a szintén vadonatúj Daihatsu Rocky megfelelője (sőt, Indiában Suzuki Brezzaként is fogják forgalmazni.)

A motor a Daihatsu fejlesztése: az egyliteres turbós benzines más modellekben 98 lóerőt és 140 Nm-t ad le, itt sem valószínű, hogy erősebb lesz. A váltó dupla üzemmódú CVT (azaz nem csak ékszíjas, fokozatmentes áttétellel, hanem fix fogaskerék-párokkal is dolgozik) minden bizonnyal ugyanaz az egység, amellyel a Yaris japán belpiacos kivitelén is találkozhatunk. Ritka szolgáltatásként összkerékhajtással is kérhető a Raize – ebben az esetben a WLTC-norma szerinti 5,4 literes átlagfogyasztás 5,8-ra ugrik fel.

A csomagtartó 369 literes, ha minden köbcentimétert kihasználunk. Az utastérben nagyméretű érintőképernyőt, emelt váltókart, piros szegélyű sportüléseket és digitális műszereket találunk, legalábbis a gazdagabb kiviteleken; az alapverzió egyszerű analóg műszerfalat és a touchscreen helyén hatalmas műanyag borítópanelt kínál.