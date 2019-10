A balesetekben gyerekek, fiatal lányok, férfiak, anyák, apák, nagymamák, nagypapák, autósok, kerékpárosok, teherautósofőrök, motorosok, gyalogosok vesztették életüket. Egyikük sem úgy indult el aznap, hogy egy tragédia miatt már soha nem térhet haza.

A balesetek többségében súlyos szabályszegés áll a háttérben, de vannak olyan esetek is, amikor kisebb hiba, egy másodpercnyi figyelemkihagyás okozta a tragédiát.

Idén októberben négyen haltak meg Magyarországon úgy, hogy egy vasúti átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtottak be. A vasúti átjáróban minden esetben körül kell nézni! Akkor is, ha a forgalom sűrű és akkor is, ha egyedül haladunk át. Ha pedig a jelzőlámpa tilosat mutat, mindenképp álljunk meg!