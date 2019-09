48 voltos mild hibrid hajtáslánccal bővül a BMW 5-ös motorkínálata. A rendszer indítómotorként és generátorként is szolgáló villanymotorja nem csak a fékenergia-visszanyerésben és a motor újraindításában vállal szerepet, de időnként a belső égésű motornak is besegít. A technológia az 520d modell összes kivitelén (kombi és szedán, hátsó- és összkerékhajtás) alapértelmezésben jelenik meg, a várható fogyasztáscsökkenés 0,3 l/100km. Egy másik dízelmotoros 5-öst: az 550d-t is átdolgoznak. A modell lézeres fényszórót kap, amely akár 650 méterre képes elvilágítani.

A márka plug-in hibrid modellei (330e, 530e, 530e xDrive) novembertől motorosan behajtható vonóhoroggal szerelhetők fel, a legnagyobb vontatható tömeg 750 kg. A sportos BMW M135i xDrive szintén novembertől rendelhető M Performance csomaggal; ez egyedi 18 colos felniket, 10 kilóval kisebb menetkész tömeget, és ezzel párhuzamosan 0,1 másodperccel jobb gyorsulási időt (4,7 mp) kínál.

Szintén könnyebbé, de főleg látványosabbá válik a BMW 8-as Gran Coupé az opciós szénszálas tetőlemeztől, amelyhez kapcsolódóan beltéri karbondekor is választható.

Az X5, X6 és X7 családok opciós kínálata olyan tételekkel bővül, mint az M multifunkciós első ülések, akár masszázsfunkcióval és szellőzéssel kiegészítve. Ugyanide BMW Individual Composition kidolgozás is kérhető, exkluzív anyagokból összeállított beltéri elemekkel. Az X6-oshoz csomagtéri rendező rendszer, az X5-öshöz adaptív M felfüggesztés kérhető decembertől.

Fontos újdonság a Driving Assistant Professional vezetőtámogató rendszer új funkciója: a rendszer képes a műszeregységben megjeleníteni a BMW környezetében haladó járműveket.