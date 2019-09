A parkolással kapcsolatos mobilfizetések száma dinamikusan emelkedik. Mobilparkolásnak nevezünk minden olyan tranzakciót, amelyet mobiltelefonon keresztül végzünk, tehát ide tartozik az sms-sel fizetés és a mobilalkalmazások használata is. A mobillal történő parkolás forgalma havi szinten több, mint két és félszeresére, összesen 264%-kal nőtt az elmúlt öt évben.

Mindebből arra is lehet következtetni, hogy a következő két-három hónapban közlekedési torlódásokra és nehezebb utcai parkolási lehetőségekre kell számítani.

Tavasszal és ősszel használjuk ki leginkább az utcai parkolás adta lehetőségeket, legalábbis erről árulkodnak a statisztikák. A Parkl mobilalkalmazás által feldolgozott, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán keresztül elérhető adatokból kiderül, hogy míg nyáron általában csökken a mobilparkolások száma a tavaszhoz képest, addig szeptember-októberben hirtelen akár 10 százalékkal is nő a telefonnal történő parkolások mennyisége az elmúlt öt év átlaga alapján.

Ha havi bontásban nézzük, akkor például míg 2014. júliusában 528,2 millió forint összegben parkoltak mobillal országszerte, addig idén júliusban ugyanez a szám már csaknem 1,4 milliárd forint volt. Az éves növekedés folyamatos, de 2016-ban ugrott meg igazán: akkor 24%-kal emelkedett a mobilfizetések száma az előző évhez képest.

A negyedévek közötti összesítésben nincs nagy különbség, az utolsó negyedév általában a legerősebb a két őszi hónap megemelkedett parkolásainak és a karácsonyi készülődés okozta nagyobb forgalomnak köszönhetően.

A Parkl arra is kíváncsi volt, hogy milyen fizetési módokat részesítenek előnyben a budapestiek, a kérdés kapcsán több lehetőséget is megjelölhettek a válaszadók. Ez alapján kiderült, hogy ha fizetős parkolásra kerül sor, akkor a legnépszerűbb fizetési eszköz még mindig a helyi automatás fizetés készpénzzel vagy kártyával (61%), annak ellenére, hogy az sms (56%) is egyre népszerűbb. A mobilalkalmazással történő fizetést csak a válaszadók 21%-a használja rendszeresen.