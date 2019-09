Az esemény igazi csemegének ígérkezik a GT autók szerelmesei számára, hiszen a legújabb fejlesztésű GT3-as autók, gyári pilóták és garantáltan kiélezett küzdelem várja a helyszínre kilátogatókat.

Aston Martinok, Audik, Bentley-k, BMW-k, Ferrarik, Lamborghinik, Lexusok, Mercedesek és Porschék is lesznek a mezőnyben, az autókat paddock jeggyel akár közelről is szemügyre lehet venni. A bajnokság szezonzáró fordulóját rendezik a Hungaroringen, így a szokásosnál is kiélezettebb csatákra lehet számítani.

A jövő ifjú reménységei két nagy múltú formaautós bajnokság keretein belül érkeznek: a 29. szezonját taposó Formula Renault Eurocup szériában olyan nagy bajnokok kezdték pályafutásukat, mint Lewis Hamilton vagy Kimi Räikkönen. 2019-ben új fejlesztésű autókkal, 22 versenyző vív egymással látványos csatát a bajnoki címért és egy jövőbeni Forma-1-es ülésért.