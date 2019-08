Izgalmas terepjárós rendezvény lesz a hétvégén. 2019 augusztus 30-31.-én a Pickup 4×4 – Limitless Accessories immár harmadik alkalommal rendezi meg a Pickup & 4×4 Fesztivál-t. A terepes járművek szerelmesei a Piliscsévi Motocross pályán találkoznak ezúttal.

Magyarországon és Európában is egyedülálló fesztivál lesz ez, nem „őrült off-roadozás” hanem egy interaktív az egész család számára kikapcsolódást nyújtó egész napos program, koncertekkel, gyerekprogramokkal, off-road vezetéstechnikai segítséggel az épített és a természetes erdei környezetben, a Piliscsévi Motocross pálya 42 hektáros területén!

A szombati napon GPS pontkereső játékos túrát is indítanak, ahol nemcsak 4×4-es autódra lesz szükséged, hanem kreativitásodra is! Javasoljuk, hogy vidd magaddal a barátokat is vagy a családod, meglátod, szükség lesz majd minden segítségre. Aki a legkevesebb megtett kilométer alatt teljesíti a túrát az nyer. A részleteket a helyszínen tudhatod meg!