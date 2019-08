Rengeteg vállalkozás foglalkozik azzal, hogy az átlagosnál biztonságosabbá tegyék az autókat. Erre nem csak állami vezetők tartanak igényt, hanem például kevésbé kellemes országban élő üzletemberek is szeretik biztonságban tudni magukat és hozzátartozóikat mondjuk egy páncélozott szabadidő-autó fedélzetén. Erre azonban az autógyártók is kínálnak megoldást, a BMW például 1978-ban csinált először páncélozott 7-est. Az X5-ösből pedig 2004-ben jelent meg az első Security kivitel, most pedig a G05-öst is átdolgozták a különleges igényekhez.

Apró jelek mutatnak arra, hogy nem szokványos X5-ös BMW-vel van dolga az embernek. Ilyenek a vastag keretes ablakok, melyek persze valóban jóval masszívabbak az átlagosnál. 3 centiméter vastag az üvegezés. A kék villogók és a zászlótartó helye a sárvédőn pedig elég egyértelmű jele annak, hogy fontos személy utazik az X5 fedélzetén. Az utasteret elválasztották a csomagtértől, de máskülönben minden funkció épp úgy működik, mint a széria X5-ösben. Ebben is többek között bőrülések, szórakoztató rendszer és négyzónás klíma gondoskodik a kényelemről.