A skodás pilóta ráadásul a második nap már egyáltalán nem vállalt extra kockázatot, sőt még spórolt is egy picit az utolsó ceredi etapra, hogy biztosan meglegyen a Power Stage-ért járó öt extra pont is. A szécsényi srác a hazai futamát tehát csont nélkül behúzta – az, hogy valaki begyűjtse a futamon szerezhető max pontot 2019-ben először fordult elő – és így már csak két hatodik hely kell neki ahhoz, hogy bajnoknak mondhassa magát.

A hazai futamán, a hétvégén rendezett az Ózd-Salgó Rally-n is teljesen egyszerű volt a képlet: Ferike az első nap megrendezett 8 szakaszból haton volt a legsebesebb, azaz sallangmentes autózással behúzta az első napot, valamint felépített 14 másodperc előnyt, amit vasárnap nemcsak, hogy beosztott, hanem még növelni is tudott.

Négyből négy: Ez Vincze Feri mérlege az aszfaltos futamokon, ráadásul a szécsényi fiú a győzelemért járó 25 pont mellé átlagosan még 12.75 pontot is begyűjt, azaz az erő gyorsaságikat és a versenynapokat is külön-külön megnyeri az esetek 75-80%-ban, így 2 futammal az évad vége előtt mindössze 16 egységre van szüksége ahhoz, hogy megszerezze élete első abszolút bajnoki címét.

Olvass tovább

Ebben az esetben Hadik Andrásnak kellene mindkét alkalommal 40 pontot gyűjtenie, amire elnézve a magyar mezőny erősségét és látva a keresztbeveréseket, vajmi kevés az esély. Ha már a címvédőnél tartunk, nem árt megjegyezni, hogy kétszeres ózdi futamgyőztesként, ez alkalommal csak Vincze volt gyorsabb nála, ráadásul a miskolci sofőr Fiestájának a futómű beállítása nem volt tökéletes az első nap. Vasárnapra orvosolták ezt a problémát és sikerült maga mögött tartania a másik szécsényi titánt, a Citroen C3 R5-tel egyre szorosabb barátságot kötő Velenczei Ádámot.

A 27 esztendős versenyző zsinórban a harmadik éve végez a harmadik helyen, Ózdon. Ádám szombaton összeszedett egy defektet és kapott 10 másodperc időbüntetést is, ezzel pedig elveszítette a valós esélyét arra, hogy megküzdhessen Hadikkal, de a kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően – idén eddig minden futamot befejezett – a második helyre lépett előre a bajnokságban.

A negyedik és a hatodik pozícióért is komoly csata zajlott a borsodi és hevesi koprodukcióban megtartott futamon, amit Német Lackó illetve Trencsényi József szerzett meg, Bodolai László és Osváth Péter ellenében. Német a miskolci formáját hozta és egy lassító érintésért kapott 10 másodperc büntetéssel is lenyomta Bodolait, míg Trencsényi szívós munkával, a 11. szakaszon kerülte meg Osit, amit már meg is őrzött a futam végéig.

Vincze majdnem mennybe meneteléhez hozzá tartozik, hogy az Ózd Rallye előtt a pontversenyben még második Balogh János a futamot megelőző teszten hatalmasat esett, így nem tudott rajthoz állni a hétvégén, míg Turán Frici szombaton a hátsó diffi meghibásodása miatt volt kénytelen idő előtt visszavonulót fújni, majd vasárnap Super Rallye-zott volna az extra pontokért, de a kardántengely törése megakadályozta ebben.

Az ORC-ben talán még komolyabb tűzijátékot láthattunk, mint a Rallye1-ben, hisz 6 páros is esélyes volt a futamgyőzelemre. Szinte mindenkinek volt valamilyen technikai problémája, vagy defektje, a 6 egységből 5 szerzett szakaszgyőzelmet és végül Matics Misi győzött, aki szombaton szakadt fékcsővel teljesítette a királdi körgyorsot.

Az idei első sikerét jegyző Matics mögött Dudás Gergő következett, aki ugyan a pályán a leggyorsabb volt, de lassító rombolásért kétszer is megbüntették, így az első napi defekt mellé begyűjtött 20 másodperc már túl sok volt a komáromi pilóta számára. A harmadik helyért pedig hármas holtverseny, igen, nem elírás, hármas holtverseny alakult ki, melyből Maricsek Miklós jött ki a győztesen, mert az első gyorsasági jobb időt autózott, mit márkatársa Rongits Attila. Az ötödik Gyarmati Ariel pedig Dudáshoz hasonlóan bezsákolt 10 másodperc büntetést.

A Production Car Kupában, Miskolc után második győzelmének örülhetett Tóth Tibor, aki az ózdi sikerével a bajnokságban is átvette a vezetést. Ahogy az ötödik futamon, úgy a ponttáblázaton is a Rally Café Racing pilótáját Bacsa Tamás követi a második, míg Kurtos Róbert a harmadik helyen.

A bajnokság a versenynaptár legtradicionálisabb futamával, az 53. Mecsek Rallye-val folytatódik majd október második hétvégéjén.

A 2019-es Ózd-Salgó Rally végeredménye:

1. Vincze Ferenc – Bacigal Igor

Škoda Fabia R5 1:03:09.8 2. Hadik András – Deák Attila

Ford Fiesta R5 1:03:29.4 3. Velenczei Ádám – Zsiros Gábor

Citroën C3 R5 1:03:42.8 4. Német László – Szabó István

Škoda Fabia R5 1:04:06.0 5. Bodolai László – Szőke Tamás

Ford Fiesta R5 1:04:11.2 6. Trencsényi József – Verba Gábor

Škoda Fabia R5 1:05:09.8 7. Osváth Péter – Papp Tamás

Škoda Fabia R5 1:05:17.3 8. Matics Mihály – Németh Gergely

Mitsubishi Lancer Evo IX RS 1:05:37.3 9. Dudás Gergő – Szabó Krisztián

Mitsubishi Lancer Evo IX 1:05:39.4 10. Rongits Attila – Hannus László

Mitsubishi Lancer Evo IX RS 1:05:58.9

Szöveg: Vörös Gergely Fotó: Szabó-Jilek Ádám

Forrás: Vezess