Olvass tovább

A Best of the Best kitüntetés a legjobbak között is csak a legeslegjobbnak jár ki: ezek a példamutató, maradandó értéket közvetítő dizájnok. A nyitóképen is látható együléses Ferrari Monza SP1 is ebbe a kategóriába került a zsűri szerint, így a tervezőcsapat összesen négy díjat zsebelt be.

Az utóbbi években számos Ferrari kapott Red Dot-elismerést. Tavaly a Portofino került a csúcsok csúcsára, de a 812 Superfast és az FXX K Evo is nyert egy-egy piros pontos díjat. A korábbi években díjazták már a J50-et, a GTC4 Lussót, a LaFerrari Apertát és a 458 MM Specialét is.

Forrás: carbuzz.com