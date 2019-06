Nagy figyelmet fordítanak a Teslánál a frissítésekre, amiken keresztül folyamatosan újabb funkciók és finomítások érkeznek az autókra. Ehhez ráadul nem kell befáradni a márkaszervizbe sem, hiszen épp úgy felhőn keresztül történik, mint az Autopilot által gyűjtött információk. Eddig is sok mókás apróságot rejtettek el a menüben, de most egy újabb érkezik ezek közé. Ezentúl videójátékokkal is lehet játszani az autóban. Olyanokkal, mint a Beach Buggy Racing 2, melyben 22 pályát lehet végigautózni. Az irányításhoz pedig a pedálokat, valamint a kormányt lehet használni:

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC

— Tesla (@Tesla) 2019. június 18.