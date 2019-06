A kosárlabdából kölcsönzött és a címben használt statisztikai mutatóval már Vincze Ferenc is rendelkezik a 2019-es Székesfehérvár Rallye-t követően, hisz zsinórban 3. futamgyőzelmét aratta a hazai bajnokságban, plusz tavaly után duplázni tudott a koronázó városban is.

A képre kattontva galéria nyílik! Fotó: Molnár János, Szabó-Jilek Ádám

A szécsényi sofőr végig kiélezett, szoros csatát vívott az első két futamon betliző Hadik Andrással, aki a második gyorsaságitól egészen az utolsó szakaszig vezette is a versenyt. A lobogós, fehér aszfaltos pályákon a legnagyobb különbség, amit a kék Ford pilótája fel tudott építeni a škodás legénnyel szemben 6.3 másodperc volt, de miután nőtt egy kicsit az előny, Vincze mindig képes volt lecsípni belőle pár tizedet. A tizenegyedik, oroszlányi szakaszon aztán Hadik jobb hátsó defektet kapott és navigátora, Kertész Krisztián szerint 3 keréken is a lehető leggyorsabban teljesítették a hátralévő kilométereket, de ilyen kis különbségeknél ez lyukas abroncs, most a győzelmükbe került.