A legutóbbi európai uniós összehasonlítás alapján a közúti haláleseteken belül a kerékpáros balesetek arányában Magyarország sajnos élen jár. Míg az EU-átlag azt mutatja, hogy a balesetek 8%-a biciklis baleset, addig hazánkban ugyanez a szám 12%, amit csak három ország előz meg. Ráadásul Magyarország dobogós helyen szerepel az egymillió főre jutó kerékpáros halálos áldozatok száma alapján is. Az éves halálos kimenetelű balesetek áldozatai közül tízből egy biciklis.

Sajnos a téma nagyon aktuális, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a halálos kimenetelű biciklis balesetek csaknem háromnegyede május és november között történik hazánkban. Bár a kerékpározás a nők és a férfiak számára egyaránt opció, mégis tíz áldozatból nyolc férfi. Az előfordulás helyszínében nincs figyelemre méltó különbség: ahogyan Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a biciklis kapcsolódású baleseteknél körülbelül egyenlő arányban oszlanak meg a településen belüli és azon kívüli esetek. Míg városon kívül legtöbbször a hátulról elütés, az előzés közben történő elsodrás az, ami bekövetkezik, városon belül gyakoribb a figyelmetlen ajtónyitás és a kanyarodás közben bekövetkező baleset. Abban pedig, hogy az egyik, vagy a másik fél lenne gyakrabban hibás, nincs általános igazság.

Korábban 25 évig dolgoztam mentősként, és még mindig szörnyű emlék a halálra gázolt kerékpáros fiatalember, vagy a biciklis gyerek esete, akit egy kanyarodó kamion ütött el. Szomorú, hogy az ehhez hasonló tragédiák sora évről-évre megismétlődik. Az OMSZ adatai alapján is látjuk, hogy a biciklizésnek – és ezzel a balesetek bekövetkezésének is – szezonja van, hiszen a januári számokhoz képest áprilisban is már megduplázódott a kerékpáros balesetek száma. Éppen ezért örülünk, hogy a We Love Cycling felvállalta, hogy irányt mutat mind az autósoknak, mind a bicikliseknek, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen jellegű incidensek – mondta Győrfi Pál.