Kiderül továbbá, hogy milyen autóra vágynak a kifejezetten benzines, és milyet szeretnének az egyéb hajtásmódú járgányt áhítók. Ez alapján egyértelmű, hogy a legtöbb vevő benzines autót szeretne. A Ford Focus minden tekintetben a kedvenc. Látható az is, hogy a kereséskor dízel üzemanyagú autókra szűrők közül a legtöbben Audi A4-re keresnek, majd az A6 és a szintén konszerntárs Volkswagen Passat következik.

Sok más mellett márkánkénti és modellenkénti bontásban elemezhetők a forgási sebességek, vagyis az, hogy egy-egy modell mennyi idő alatt talál gazdát. Látható továbbá, hogy mely modellekre keresnek a legtöbben, akár további szűkítésekkel, finomításokkal is.

Az Autópiaci Trendek adatbázis a Használtautó.hu felületén autót keresők szokásait összesíti. Nemrégiben az idei első negyedéves adatok is belekerültek, így már a legfrissebb tendenciák is jól láthatók.

Az A4 összesítettben is második, de a statisztika jól mutatja, ez a modell még mindig dízelmotorral népszerűbb, továbbá meg kell jegyezni, többen keresnek rá üzemanyag-preferencia nélkül, mint annak szűkítésével.

Modellenként változó, hogy mennyire tartják fontosnak, meghatározónak a motorfajtát a vásárlók. A listavezető Ford Focus példájánál például az látható, hogy az első negyedévben 1 509 819 keresés irányult erre a modellre, ebből 717 331 esetben benzines, 184 924 keresésnél dízel verziót áhítottak a potenciális vásárlók.

Vannak persze olyan modellek is, amelyek esetén eleve meghatározott, hogy az milyen hajtásmódú, ilyen a Toyota Prius. Bár utóbbi a legnagyobb példányszámban értékesített, hazánkban is legnagyobb számban futó és gazdát cserélő hibrid, logikusan inkább olyan modelleknél szűrnek hajtásmód szerint hibridre, amiből van egyéb is, így látszódhat a piac legnépszerűbb hibridjének a Toyota Auris.

Annak ellenére, hogy a Ford Focus a használtpiac legnépszerűbb modellje, egy Ford általában 23 nap után talál új gazdát, egy Suzuki egy héttel hamarabb, már 16 nap után. Persze nem csak ez a különbség köztük: a Használtautó.hu rendszerében az idei első negyedévben hirdetett Fordok átlagosan 12 évesek és 1 623 779 forint átlagárúak voltak, a Suzukik jellemzően 15,6 évesek és 921 486 forintosak.

Forrás: Használtautó.hu