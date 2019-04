Egerben egyértelműen Vincze Ferenc volt a leggyorsabb, míg a második futamon a legkiegyensúlyozottabb, így megérdemelten szerezte meg pályafutása ötödik futamgyőzelmét. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy 2010 óta, minden esztendőben az a pilóta, aki megnyerte az első két versenyt, az a bajnoki címet is behúzta.

Vincze három szakaszgyőzelmet gyűjtött az egy napos, borsodi futamon és kiválóan ellavírozott a délelőtti váltakozó körülmények között, míg délután kihasználta, hogy Turánnak technikai nehézségei támadtak és összességében 14.6 másodperc előnnyel diadalmaskodott a bajnokság második fordulóján. Turán Frici érthetően csalódott volt a DVTK stadionnál felállított célban, hisz a programban szereplő 12 szakaszból hét alkalommal autózta a Fordos pilóta a legjobb időt, de mégsem lehetett övé az arany, mert reggel az első gyorsaságin három századdal korábban rajtolt, amiért jött is a 10 másodperc büntetés, majd két alkalommal is meghibásodott az üzemanyagszenzor az R5-ös Fiestában, így a bajnokság tavalyi ezüstérmese jó 50 másodpercet elbukott a Skodás riválisával szemben.

A harmadik helyen egy hazai versenyző gurulhatott át a dobogón, de nem a címvédő Hadik András, vagy a korábbi kétszeres N csoportos Balogh János volt az, hanem hatalmas meglepetésre Németh László. A Skodás versenyzőről mindig is tudtuk, hogy elképesztően tehetséges, hisz nyert már H csoportos bajnokságot még Ladával, majd az elmúlt években inkább külföldön versenyzett, de ez a mostani bronz, talán a legnagyobb sikere a pályafutása során. Lackó fülig érő mosollyal a száján nyilatkozott a célban és mint mondta, a pénteki gépátvételre állt csak össze az autója az egri bukást követően, így arra nem is gondolt, hogy az élmezőnyben tud majd autózni mindenféle teszt nélkül, de az, hogy a verseny végén még a dobogóra is fel fog állni, az még a legmerészebb álmában sem szerepelt.