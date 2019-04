1969. február 4-én jelent meg az első Skyline GT-R, melynek idén ötven éve. Ebből az alkalomból készítette el a Nissan a New York-i Autószalonon bemutatott GT-R 50th Anniversary Edition modellt, melynek leginkább a részletein dolgoztak. Több színkombinációban is elérhető lesz az ünnepi modell, de talán mind közül a legszebb a képeken is látható Wangan kék. A négyrétegű, duplán hőkezelt fényezés élénk színt ad és remekül működik a fehér matricázással. Erről és a GT-R logó alatt elhelyezett plakettről egész biztosan felismerhető lesz az 50th Anniversary.

További két kombináció lesz majd elérhető az ötvenedik évfordulós GT-R-hez, az egyik gyöngyház fehér, piros csíkokkal, a másik ezüst metál, fehér csíkozással. A beltérben használt szürke bőrkárpit rendelhető más GT-R-hez is, de a kormánykerék és a sebváltógomb nem. Persze az üléseken hímzés hirdeti a különleges kiadást, valamint egyedi varrású Alcantara tetőkárpitot kapott az autó.

A motort értintetlenül hagyták, továbbra is a VR38DETT kódú, 3,8 literes, V6-os biturbó dolgozik az autóban. 570 lóerős teljesítménnyel, ami mellé 637 Nm nyomaték társul. Hozzá 6 sebességes váltó csatlakozik és egy rendkívül fejlett összkerék-hajtási rendszer. Álló helyzetből 100-as tempóra 3 másodperc körül gyorsul, a végsebessége 315 km/óra.