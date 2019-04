Kínában mutatja be új zászlóshajóját a Lexus. Az LM név már ismerős tavalyról, azonban akkor azt hittük, az LF-1 Limitless tanulmány szériaverzióját fogja takarni.

Most kiderült, hogy nem: az autó egy buszlimuzin lesz, egy klasszikus egyterű, értelemszerűen fényűző kivitelben.

Az LS, LC, LX és LY kvartettjéhez most csatlakozó autó nem vadonatúj fejlesztés: alapja minden bizonnyal az a Toyota Alphard. Dél-Kelet Ázsiában rendkívül népszerű, nem mellékesen eleve igen fényűzően felszerelt modellről van szó: motoros állítású lábtámasz mindhárom utasülésen (a harmadik üléssoron már nem), háromzónás klíma, bőr és fa minden mennyiségben.

A Lexus tavaly két nevet is levédetett: az LM350 mellett az LM300h típusjelzést is használni szeretnék. Ez azt jelenti, hogy hibrid verzió is készül majd a modellből, ennek ellenére nem valószínű, hogy eljutna Európába.

A modell világpremierjére a jövő héten kerül sor, Sanghajban.