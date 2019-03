Elektromos hajtással térhet vissza az MR2 sportkocsi – merült fel a gondolat tavaly ősszel. Az ötlet élhetőnek tűnt, és ahogy kiderült, a Toyotánál is gondolkodtak a témán, csak sajnos nem arra a konklúzióra jutottak, mint a rajongók.

Tada Tecuja főmérnök, aki a GT86 és a GR Supra modellekért egyaránt felelt, egy angol lapnak nyilatkozva vette el a kedvünket az élettől: „Valójában igen nehéz városi sportautót építeni. A biztonsági és károsanyag-kibocsátási előírások nem változnak, akármekkora autót építünk, és egy kisméretű gépkocsi ugyanannyi alkatrészből épül fel, mint egy nagyobb. Egy ilyen járművet tehát csak nagyon csekély haszonnal tudnánk gyártani.”

Toyota S-FR Racing Concept 2016

Akkor tehát ennyi? Úgy tűnik, igen, legalább is, ha marad a GT86. Márpedig marad, ha jól értelmezzük Tada Tecuja szavait: „A GT86 olyasvalami szerepet tölt be a modellkínálatunkban, mint egy gyakorló repülőgép: belépő a Toyota sportos világába, és ilyenformán a jövőben is nagy szükségünk lehet rá.”

Csak itt jeleznénk, hogy a Tojoda Akio cégelnök által oly sokszor emlegetett háromtagú sportautó-kínálat megvalósításához nem kell feltétlenül egy harmadik modellt fejleszteniük: a világ alighanem beletörődne, ha építenének egy GT86 kabriót. Csak szólunk…