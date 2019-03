A cég azzal magyarázta az áremelést, hogy “a tervezetthez képest kevesebb boltot zár be”.

A Tesla február végén még arról számolt be, hogy bezárja boltjainak többségét és átáll az online eladásra, hogy ezzel a költségcsökkentő intézkedéssel is mérsékelje Model 3 autómodelljének az árát.

A Tesla most azonban azt közölte, hogy az elmúlt két hétben végrehajtott vizsgálódása alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eredeti elgondolás végrehajtásához “még szükség lesz egy kis időre”, addig is a már bezárt autószalonok egy részét is újranyitja.