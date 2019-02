A megújuló Passat elsőként kapja meg például az I.Q.Drive önvezető technológiák alá tartozó Travel Assist funkciót, amely 0-210 km/óra között képes részlegesen autonóm közlekedésre. A navigációs rendszer térkép adatbázisával, valamint a jelzőtábla-felismerő rendszerrel összekötött adaptív tempomat, a különösen gyorsan reagáló elektromechanikus fékszervó, az út szélét felfestés hiányában is felismerő sávban tartó rendszer és a VW-nél elsőként alkalmazott vészhelyzeti kikerülő rendszer együtt alkalmas a 2. szintű autonóm mobilitás megvalósítására. Ez persze megköveteli, hogy a vezető állandóan a kormányon tartsa a kezét, ám a Volkswagen ügyesen enyhítette ezt a feltételt: a kormánykerék olyan kapacitív felületet kapott, amit elég megérinteni, hogy ne kezdjen óbégatni a rendszer – korábban fogni, mozgatni kellett a kormányt.

Az infotainment rendszer online kapcsolatra vált, az autó fedélzetén saját wifi hálózatra csatlakozhatnak az utasok készülékei, ráadásul az ezeken futó alkalmazások kezelhetők is a fedélzeti interfészen keresztül, ahogy maga az infotainment rendszer is hallgat a szóbeli parancsokra. Mobilitási szolgáltatások is elérhetők a fedélzeti rendszeren keresztül, a felhasználók bármikor új alkalmazásokat tölthetnek le a fedélzeti számítógépre, a parkolóinformációktól kezdve az okostelefon kulcsként történő használatát lehetővé tevő alkalmazásig.

Feljavították a digitális műszeregységet, amely szebb és részletgazdagabb grafikát, nagyobb fényerőt és erősebb kontrasztot kínál.

Az audiorendszerek palettáján mostantól egy 700 wattos Dynaudio rendszer a csúcs, 16 csatornás erősítővel.

Az autózáshoz szorosan kapcsolódó technológiák sem maradtak változatlanok. A Touareg után a Passat is megkapja a LED mátrix fényszórót, amely nem csak a megvilágított terület méretét és alakját, de a fényerőt is képes szabályozni. Új a DCC adaptív felfüggesztés is

A GTE plug-in hibrid az eddigi 9,9 helyett 13,0 kWh kapacitású akkut kap, így városban akár 70 kilométert (a régi norma szerint) tud megtenni emissziómentesen. Még tisztábbá teszi, hogy az alapbeállítás szerint mindig elektromosan indul el az autó, ha fel van töltve az akku. A sofőr menet közben meghatározhatja az akkuk töltésének intenzitását.

Forrás: Volkswagen