Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Facebookon megerősítette azt a korábbi hírt, amely szerint alternatív módon fejezik be az M0-st. Nem lesz teljes a körgyűrű, más utakat építenek helyette.

Az M100-as persze akkor helyettesítené az M0-s nyugati szakaszát akár részben, hogyha az M10-esnek hívott autópálya is megépülne a 10-es úttal párhuzamosan, illetve a 10-es és a 11-es út közötti szakasz is – mely továbbra is tervezve van, a nyugati szektorra vonatkozó tervek lehúzása azt nem érintette.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület a hírre a Facebookján úgy reagált: ezen változat érvényesülésével az M10-esen is csak zúdulni fognak az autók be Budapestre, a budai alsó rakpart pedig “az idők végezetéig tranzitfolyosó marad”. Varga Facebook-oldalán is bőven olvashatók kritikus kommentek a tervezettel kapcsolatban.