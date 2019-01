Olvass tovább

A csapat tájékoztatása szerint Szalay – akinek ez a 14. Dakarja – a pályáról elmondta, az első hatvan kilométeren nehéz dűnéken autóztak, azt élvezetes tengerparti rész követte, majd pedig egy gyorsabb szakasz egy folyómederben, a végére pedig még “rádobtak” a rendezők negyven kilométernyi dűnét, ami navigációs szempontból sem volt egyszerű.

“Navigációs szempontból az egész nap nagyon nehéz volt, mert elképesztő mennyiségű irányváltás szerepelt az itinerben” – mondta Bunkoczi. “Már az elején is láttuk, hogy jó néhányan keresgélik előttünk az utat, de az utolsó dűnesorban aztán minket is megevett a fene, mert volt egy olyan irányváltás, amit ha visszamennénk, akkor se találnék meg. Volt egy kis szerencsénk is, mert sokan már visszafelé jöttek a rossz irányból, s bár addig is éreztük, hogy nem jó helyen vagyunk, akkor már biztosak voltunk benne. Aztán megláttuk a helikoptert és rátaláltunk a helyes nyomra. Én mindig nyugtával dicsérem a napot, és ez a nap most meg is érdemli a dicséretet: az autó is jól muzsikált, mi is összeszedettek voltunk, s úgy érzem, az elmúlt két nap megalapozta az előttünk álló nyolcat” – tette hozzá a navigátor.

Szalay kifejtette, nagyon élvezte a napot, az autó tökéletes volt, ők pedig sokat előztek. “Sőt, szinte folyamatosan előztünk, ennek is köszönhető a harmincadik hely, aminek nagyon örülök. Remélem, még tudunk javítani – most úgy érzem, lesz ez még jobb is” – közölte a pilóta.

A 13 Dakar-diadalával csúcstartó francia Stephane Peterhansel a 109. kilométernél húsz percig vesztegelt Minijével, és végül 15 perces hátránnyal ért célba.

2. szakasz, Pisco-San Juan de Marcona, 342 km, autósok:

1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 3:26:53 óra

2. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 8 mp hátrány

3. Bernhard Ten Brinke, Xavier Panseri (holland, francia, Toyota) 1:20 p h.

…30. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel) 53:41 p h.

az összetett állása:

1. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 4:32:45 óra

2. Bernhard Ten Brinke, Xavier Panseri 28 mp h.

3. Nani Roma, Alex Haro Bravo 42 mp h.

…30. Szalay Balázs, Bunkoczi László 1:09:51 ó h.

motorosok:

1. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 3:23:57 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 22 mp h.

3. Joan Barreda (spanyol, Honda) 1:41 p h.

az összetett állása:

1. Barreda 4:23:14 óra

2. Walkner 1:31 p h.

3. Brabec 1:33 p h.

Kedden a San Juan de Marcona és Arequipa közötti 331 kilométer vár a mezőnyre.

Forrás: Szalay Dakar Team