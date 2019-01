Váratlan kihívót kapott a Rivian R1T pickup: ha az Atlis XL-nek nincsenek is trükkös tárolórekeszei, 800 kilométeres hatótávolságával és 2,5 tonna teherbírásával meglehetősen versenyképesnek ígérkezik. Ráadásul kétféle platóhosszal kérhető: a kisebbik is kétméteres, de rendelhető 2,44 méteres raktérrel is, így talán nincs is szükség a Rivian zseniális trükkjére.

Vontatni kiviteltől függően 2200-9000 kg-ot tud, de a platóra szerelt zsámollyal (ami közkedvelt trükk az észak-amerikai full size pickupok körében) akár 15 tonnát is elbír, mint kompakt nyerges vontató. és ez még csak a kezdet: állítólag dupla hátsókerekes kivitelben is készül majd, amely ennél is nagyobb terheket bírhat el.