Az elmúlt időszakban több tragédia is bekövetkezett az autópályákon. Bár a közúti közlekedésben az autópályák használata a legbiztonságosabb, akár egy kisebb koccanás is eredményezhet kockázatos helyzetet. A jármű leállítása és a gyalogos közlekedés az autópályán – még a leállósávban is – életveszélyes, írta a Police.hu.

Amennyiben baleset, műszaki hiba vagy egyéb körülmény miatt a gépkocsi elhagyása elengedhetetlen, mindenképpen tartsák be az alábbi tanácsokat: