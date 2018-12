Elon Musk nem csak az űrutazáson gondolkozik vagy az elektromos autózáson, hanem olyan nagy dolgokba is belevágja a fejszéjét, mint az alagút építés, melyben aztán szélsebesen száguldhatnak az emberek a célállomás felé. Persze ezek mellett rakétákkal is foglalatoskodik, piacra dobott már őrületes disznópörzsölőt és volt már arra is példa, hogy élő adásban füvezett. A legújabb ötlete az, hogy a Teslákat könnyen át lehet alakítani kötött pályás járművekké, melyek aztán az említett alagútban is járkálhatnak.

Ezt azonban nem hagyta szó nélkül a tömegközlekedésben jártas Vitézy Dávid, aki 2010-től négy éven át volt a BKK vezérigazgatója, jelenleg pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum igazgatója.

Twitter üzenetében ezt írta:

“Kedves Elon Musk! A budapesti hármas metró csúcsidőben 150 másodpercenként jár és elvisz óránként 28200 embert. Ötüléses autókkal ilyen kapacitáshoz az kéne, hogy kétmásodpercenként menjen 3 Tesla. Ez mitől innováció és nem átverés?”

Dear @elonmusk! Metro line 3 in Budapest has a train per every 150 sec in peak hours, capacity is 28200 ppl per hour. To provide this capacity with 5-seat cars, you would need 3 Teslas in every 2 seconds (94 cars/min). How is this is an innovation and not a scam? https://t.co/GCF0yVBrsF

— Dávid Vitézy (@vitdavid) 2018. december 19.