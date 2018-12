2019 januárjában, a Detroiti Autószalonon mutatják majd be a legújabb Toyota Suprát, melyet már rettentően vár a közönság. A hosszú idő után visszatérő japán sportkocsinak eddig csupán a prototípusát láthattuk, melyet a Goodwood-i Sebesség Fesztiválon lepleztek le hivatalosan. A BMW-vel közösen fejlesztett alapokra a Toyota esetében egy kupé épül és bár ugyanaz a 3 literes, turbós sorhat hajtja majd, nagyon eltérő karakterű autónak ígérik. Továbbá azt is elárulták, hogy lesz belőle egy négyhengeres verzió. Talán azok számára, akik egyébként is kipakolnák belőle az eredeti motort.

Most pedig felkerült egy kép a netre, amin zárt trélerbe rejtve látható leplezetlenül a Supra. Az FT-1 tanulmány formai elemeit megtartották, a fényszórók LED-esek és a nagy légbeömlők is megmaradtak az autó orrán. A gépháztető alatt lakó hathengeres az előzetes információk szerint 335 lóerős és 450 Nm nyomatékú, amihez 8 gangos automata csatlakozik.