1994-ben indult a fejlesztés, de csak négy évvel később, 1998 októberében kezdődött meg az Audi TT-k gyártása Győrben, melyben számos újdonságot próbáltak ki az audisok. A kompakt autókhoz használt platformra épülő sportos autó első generációját egyre inkább említik dizájntörténeti szempontból jelentősnek. A letisztult formavilág és a funkcionális beltér ma is a harmadik generációjánál járó típus jellemzője. Nevét a Man-szigeteken rendezett TT motorversenyről kapta, melyen sikeresen szerepelt az NSU, ami ugyebár közeli rokona az Audi márkának.

A bemutató óta tehát éppen 20 év telt el és erről szerettek volna megemlékezni az ingolstadtiak is, ezért elkészítették a nem túl kreatív nevű, de annál szebb TT 20 years limitált szériát, melyből csupán 999 darab készül majd. Az Audi dizájnerei az 1995-ös Tokiói Autószalonon bemutatott TTS Roadster koncepcióból merítettek. Ezért kaphat kizárólag Arrow vagy Nano szürke fényezést és a belteret Moccasin barna Nappa bőr kárpitozás borítja. Ezzel húzták be a kormányt és a váltószoknyát is.

Ezen kívül 19 colos alufelnik és a különleges modellt jelző logók járnak a csomaghoz. Bár a képeken csupán a roadster szerepel, a kupé változathoz is elérhetővé tették a szülinapi csomagot. A TT-ben főleg négyhengeres turbómotorok találhatóak, de a kínálat tetején ott trónol a 400 lóerős, öthengeres TT RS összkerékhajtással.