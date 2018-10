A Bentley idén márciusban mutatta be a Bentayga hibrid kivitelét, akkor, amikor a Rolls-Royce Cullinan hivatalosan még nem is létezett. Most viszont már létezik, és a hírek szerint hamarosan megkaphatja a márka első benzin-elektromos hajtásláncát.

A műszaki adatokról értelemszerűen még nincsenek információk, de a híresztelések szerint a hibrid verzió erősebb lesz a V12-es alapmodellnél, ami 571 lóerőt és 850 Nm-t ad le.

A villanymotor alacsony fordulaton jelentkező extra nyomatékával ez várhatóan jelentősen fürgébb gyorsítóképességet is jelent, bár a végsebességet aligha fogják a jelenlegi 250 km/óra fölé emelni.

A Phantom alapjaira épülő Cullinan egyébként állítólag hamarosan kistestvért is kap.