A Ford felmérése szerint az emberek kétharmada szívesebben beszélget problémáiról, kényes kérdésekről az autóban. Ezen felbuzdulva indították útjára azt a kampányt, amiben arra biztatják az autósokat: ha úgy látják, furcsán viselkedik egy barátjuk, kérdezzenek rá, beszélgessenek el vele.

Az “Elefánt a Tranzitban” elnevezésű kampány elnevezése az “elefánt a szobában” angol kifejezésre rímel, ami pedig az olyan, hatalmas problémákra utal, amelyet senki nem akar észrevenni, kimondani.

Ask Twice, azaz kérdezz rá kétszer, szól a kampány jó tanácsa: a közvélemény-kutatások szerint az emberek háromnegyede egy laza “kösz, jól vagyok”-kal válaszol, ha azt kérdezzük, minden rendben van-e velük. Ha viszont másodszor is rákérdezünk, jó eséllyel megnyílnak – főleg, ha vezetés közben csak “másodlagos cselekvésként” kell beszélgetnünk a komoly dolgokról.

A kampány Magyarországon nem fut, de attól még megfogadhatjuk a tanácsot: egy poros autóra firkált elefántnak csak igaza lehet.