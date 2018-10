A Toyota pár hónapja az USA legélhetőbb városában, Honoluluban indította útjára autómegosztó szolgáltatását, amely pont úgy működik, mint minden hasonló rendszer: a regisztrált ügyfél odasétál a parkoló autóhoz, okostelefonjával kinyitja azt, autózik, amíg kedve tartja, majd dolga végeztével kiszáll, a rendszer pedig levonja a használat díját a hitelkártyáról.

Ugyanezt a rendszert honosítaná most meg Európában is a Toyota, egy fontos különbséggel: nem magánembereket, hanem céges partnereket támadna be a szolgáltatással. Az elképzelés azoknak lehet érdekes, akiknek csak időnként van szüksége céges autóra – hogy mondjuk felvegyenek egy partnert a repülőtéren, vagy reprezentáljanak egy eseményen –, vagy alkalmanként a meglévő flottaparknál nagyobb számú gépkocsit vennének igénybe.