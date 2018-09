Peking megadta a Mercédesznek és a Bosch-nak az engedélyt arra, hogy élesben tesztelje az önvezető rendszereket a városban, a németek pedig gőzerővel dobták be magukat a munkába. Ennek egyik eredményét egy év tesztelés után most mutatták be és bizonyára mindenki díjazni fogja, aki keringett már tanácstalanul, helyet keresve különböző parkolóházakban. Ezt a feleslegesen autóban töltött időt spórolhatjuk meg a jövőben azzal, hogy ezt a feladatot átadjuk az autónak. Illetve nem csak az autónak.

Mert a rendszer nem csupán az autóra terjed ki, hanem a parkolóházra is, mely biztosítja a megfelelő infrastruktúrát ehhhez. Elég csupán megállni a kijelölt területen, kiszállni az autóból és az okostelefonos alkalmazáson keresztül parkolásra utasítani az autót. A parkolóház ilyenkor regisztrálja az autót és az intelligens infrastruktúra az autó rendszerét és szenzorait használva irányítja a parkolóhelyre.

Ha vége a vásárlásnak vagy megvolt a mozi, akkor csak egy gombnyomás az érintőkijelzőn és máris visszajön az autó a kijelölt helyre. Nem kell többé megjegyezni, hogy melyik sorban, hányadik emeleten, melyik kuka vagy rég otthagyott autó mellett parkolt a kedves tulajdonos és a cekkerekkel sem kell végigbattyogni az egész parkolóházon.