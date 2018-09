Elérte a partot a Florence hurrikán helyi idő szerint reggel negyed nyolckor az észak-karolinai Wrightsville Beach közelében, és komoly pusztítás kíséri útját. A hurrikán miatt Észak-Karolinában már 370 ezer háztartás maradt áram nélkül, a szám pedig folyamatosan nő, a helyiek arra számítanak, hogy emberek millióinak kell nélkülözniük az elektromosságot.

Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42

Brandon Locklear meteorológus szerint a következő két-három napban nyolc hónapnyi csapadékmennyiség zúdulhat le a térségben. A térségbeli államok hatóságai mintegy 1,5 millió embert utasítottak arra, hogy hagyják el part menti otthonaikat. A vihar mintegy tízmillió embert érinthet – írta a 24.hu

Hurricane #Florence rips off gas station canopy in Wilmington, North Carolina, as tropical-storm-force winds extending almost 200 miles pound the Carolina coastline. https://t.co/JSnxDdZXcR pic.twitter.com/DA80v39cUu

