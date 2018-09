Szériában jár a BMW X2 M35i-hez az M Sport csomag, melyet az M Performance modelleket jelző Cerium szürke kiegészítőkkel dobtak fel. Ilyen dekor került a hűtőrács és az alsó légbeömlők köré, valamint a tükörházakra és a felnikre is. Mögöttük elöl 18, hátul 17 colos M Sport fékek figyelnek, valamint keményebb rugókat és feszesebb lengéscsillapítást kapott. 10 centiméter átmérőjűek lettek a kipufogóvégek és fényes feketék. Egy fokkal nagyobb a változás a beltérben, ahová a megszokott elemek mellett látványos, állítható laphosszúságú sportülések kerültek.

1985-ben jelent meg az első és egészen ideáig az egyetlen négyhengeres M-es BMW, ez volt a mára ritkasággá érő E30-as kúdjelű M3-as. Azóta nagyot bővült a BMW sportmodelljeinek családja, de ezeket minimum hathengeres motorokkal kínálták. A hétköznapibb és csúcsmodellek közötti rést az M Performance modellek töltik ki, melyekhez most érkezett meg az első keresztmotoros platformra épülő, négyhengeres modell. A mai trendeknek megfelelően ezt az X2-esből készítették el a bajorok és az M35i felirat hirdeti a csúcsmodellt, melyet ezen kívül több apróságról is kiszúrhat, aki nagyon figyel.

Minden eddiginél erősebb lett a BMW 2 literes, négyhengeres turbómotorja, mely az X2 M35i-ben már 306 lóerősre izmosodott, ami mellé 450 Nm csúcsnyomatéka is akad. Hozzá szériában jár a nyolcgangos automataváltó és az xDrive összkerékhajtás. Álló helyzetből 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre. Átdolgozott kormánymű és felfüggesztés került az autó alá, valamint M Sport differenciálmű került az első tengelyre és rajtprogramot is kínál a legsportosabb X2-es.

Hogy miért nyit új korszakot a sportos BMW-k között az X2 M35i? Egész eddig a bajorok hosszmotoros, alapvetően hátsókerék-hajtású modelleket vettek alapul a dinamikusabb autóikhoz, most azonban a keresztmotoros UKL platformra épülő modellekből is várhatóak izmosabbak. Innen már azt is sejteni lehet, hogy az alaposan átszabott, következő generációs 1-es BMW-knek mi lesz a csúcsa.

Forrás: BMW