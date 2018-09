A baleset nyomán egy Mazda MX-5 roadster autó az árokba borult, ám a vászontetős kialakítás ellenére, a sofőrje szinte sértetlen maradt. Olyannyira nem viselte meg az eset, hogy vidám hangvételű posztban számolt be a Facebookon az esetről:

Négy személyautó ütközött össze csütörtök délelőtt a Nyugati Ipari úton – számolt be egy balesetről a Pécsma.hu. Ez így eddig kevéssé érdekes, mindennapos esetnek tűnik, azonban a körülmények mégis érdekessé teszik. A baleset okozója és a szenvedő fél reakciója sem hétköznapi.

Sajtóközlemény (mindig is akartam írni egy ilyet :))

Igen fejtetőn landoltam az árokban a kabrióval, ne aggódjatok minden rendben, egyben vagyok, megvizsgáltak, csak egy horzsolás a könyökömön. Szembe előző autót kerültem ki lent a padkán a fűre húzódva onnan meg már nem tudtam összeszedni és szembe lekaszáltam valakit, majd be az árokba fejtetőn. Tudtommal (remélem) más nem sérült. Mindenki megállt az előzős autó is, tanúk vannak, casco van, minden ok 😀

A férfi, aki egyébként a szélvédő kirúgva távozott autójából azt is elmondta, hogy szemben előző autó egy Ferrari volt. A baleset során egy másik érintett is könnyebb sérülést szenvedett.

Forrás: Katasztrófavédelem, Pécsma