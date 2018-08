Szokatlanul hosszú ideig húzta a Z4-es előző generációja, hiszen 2009-től kilenc éven át maradt gyártásban a kétüléses, keménytetős roadster. Két év kihagyás után idén megérkezik az útódja is, melynek formájához minden eddiginél merészebben nyúltak hozzá. A hivatalos bemutató időpontja vészesen közeleg, az autót augusztus 23-án leplezik le a Pebble Beachen. Akkor majd a képeknél jóval több információt is tudhatunk.

Annyi azonban már most biztos, hogy nem lesz könnyű dolga egy olyan testvér mellett, mint a hosszú idő után visszatérő Toyota Supra. A bajor roadster az ausztriai Magna Steyr gyárában készül majd. Az egyik legfeltűnőbb elem, hogy a fémtető helyett vászontetőt kap a Z4-es és az első lámpák elrendezése is függőleges lett, így a jellegzetes karikás tekintet új formátumot kap. A hatalmas vesék mintázata is eltérő lesz a többi modelltől.

A beltér az X5-össel és a 8-as sorozattal bevezetett vonalon halad tovább, az eddigieknél kevesebb gombbal és modernebb iDrive kezelőfelülettel, valamint a BMW konfigurálható, teljesen digitális műszeregységével. Az idítógomb a kormány mögül leköltözött a megújult váltókar mellé.

A motortérben a már megszokott turbós négy- és hathengeres motorokat találhatjuk majd. Többnyire nyolcgangos automatákkal párosítva, de a gyengébb kivitelekhez elérhető lesz még a kéziváltó is. A képeken az M Sport csomaggal felszerelt Z4 M40i modell látható, melynek motorja 380 lóerős.