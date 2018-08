Több mint 50 éve kezdődött a Ford Mustang története, mely kétség kívül az egyik legsikeresebb és legismertebb amerikai autó az egész világon. A legújabb generáció ráadásul valóban globális modell lett és az öreg kontinensen is nagy népszerűségnek örvend remek árával és szívó V8-as motorjával. Talán ennek is köszönhető, hogy így 2018-ra legördült a 10 milliomodik példány is a Flat Rock gyártósorról.

Stílusosan ünnepelték a nagy, kerek számot, hiszen a tízmilliomodik Mustang pontosan azt a színt kapta, mint a legelső szériapéldány. Ez is fehér, V8-as, kéziváltós kabrió lett, de a motor itt már 460 lóerőt tud. Természetesen nagy ünnepség keretében mutatták meg az autót a közönségnek, rengeteg Mustang és a típus iránt rajongó ember gyűlt össze az eseményre. Az égen pedig elrepült pár második világháborús, P-51 Mustang vadászgép, melyről az autót elnevezték.

Hogy igazán amerikai hangulat legyen, nézd meg az eseményről tudósító amerikai hírt videón: