Hogy ez mire jó? Egyrészt új lehetőséget teremt a testre szabhatóság terén, másrészt vezetőtámogató funkcióként is szolgálhat – a pihentető fény pirosra válthat például veszélyhelyzetben.

Legutóbbi munkájuk nagyon trendi: optikai szálakkal átszőtt textilanyagon dolgoznak, amely képes világítani, méghozzá tetszőleges színnel, de akár mintázattal is.

Az optikai szál rugalmasan hajlítható, ám egy bizonyos hajlítási sugár fölött erősen romlik a fényátvivő képessége. A Toyota Boshoku azonban kifejlesztett egy olyan technológiát, amely a fényszál túlzott meghajlítása nélkül képes beleszőni azt tetszőleges szövetanyagba.

A gyártás ma még drága, ráadásul az így kapott szövet tapintása nem elég finom ahhoz, hogy üléskárpitnak használják, de ajtóra és tetőre már most is megfelel. A Toyota nem is vár sokáig a felhasználással: már 2020-ban beépítené új találmányát a Lexus egyes típusaiba.

Forrás: Smarter Media