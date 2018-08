Nem könnyű jó reklámot csinálni, ami nem bánt meg senkit, vicces, és a hülyék is bátran megnézhetik anélkül, hogy másnap megölnék magukat, vagy valamelyik hozzátartozójukat, kisállatukat. Vagy, hogy be ne tiltsa valami reklámügyi tótumfaktum. Itt van például ez a VW Polo reklám, amiben egy félnótás kisgyerek próbálja végig az egyedfejlődés különböző fázisaihoz passzoló járműveket, amikkel rendre kudarcot is vall.

Egészen addig, míg valami csoda folytán megéri a jogsiérett kort és megszerzi élete első autóját, egy Polót. Ami mindenki szerencséjére tele van vezetőtámogató biztonsági rendszerekkel, így főhősünk és a mellette ülő, rettegő apja ugyanúgy megmenekülnek a balesetektől, mint a többi közlekedő. De tessék, itt a reklám, nézzétek meg ti is, aztán gondoljatok bele, hogy titeket ez mennyire buzdítana felelőtlen vezetésre.

Szerencsére van még más VW-hirdetés is, amit veszélyesnek találtak a cenzorok. Mint például ez a kocsielkötős Bogár-reklám:



A következő, terrorista baklövéses talán már nem mindenkinek annyira vicces:



Jöjjön ismét egy kevésbé jól sikerült VW Polo reklám:

De nézzük el a Volkswagennek az összes félresikerült reklámot ezért a mesterműért: