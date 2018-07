Olvass tovább

A sikertelenségnek több oka is lehetett, a kezdeti autótüzek sem tettek jót a modell hírének, de a legnagyobb baj talán az volt vele, hogy az olcsóság oltárán szinte mindent feláldoztak, ezt az autót nehéz volt szeretni. Sőt, annyira ronda volt, az egyre gazdagodó, már autóvásárláson is elgondolkodó réteg inkább még évekig tovább spórolt, csak hogy olyan autót tudjanak venni, amihez már érzelmileg is kötődnek, tetszik nekik.

Szóval a világ legolcsóbb autójának vége. Persze a világnak így is lesz legolcsóbb autója, csak egy kicsit drágábban, de több érzelemmel. Mert a piacnak, úgy látszik, ez kell.

Te vennél 800 ezer forintért valami autópótlékot? Nem, inkább spórolnék még és igazi, teljes értékű autót vásárolnék 68%

Igen, legyen fedél a fejem fölött, aztán tökmindegy, csak guruljon 32%

