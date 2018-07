Egyre ismertebb a Singer név. Ők azok, akik egyedi megrendelésre alkotnak 964-esekből réginek tűnő Porsche 911-eseket finom részletekkel tűzdelve, természetesen borsos összeg fejében. Nem túl rég azonban a fejükbe vették, hogy építenek egy igazán bitang gépet. Az alapok szintén a ’90-es években gyártott modellből származnak, de szinte megszámlálhatatlan ponton reszelték kedvükre az autót. Segítségükre volt a Williams, a Michelin, a Brembo és a BBS Motorsport, valamint a Bosch is. Mérnökként dolgozott korábban a Porschénél Norbert Singer és Hans Mezger is, de az autó kapcsán felmerült Chris Harris neve is.

Az autót a Goodwoodi Sebességfesztiválon mutatják be, a neve pedig DLS lett, mely bővebben kifejtve Dynamics and Lightweighting Study. Ahogyan már korábban is bejelentették, a motor fejlesztésében a Williams működött közre és az eredmény igazán érdekes. A 4 literes, hathengeres boxermotor a hagyományokhoz hűen léghűtéses, és sikerült 9000-es fordulatnál bő 500 lóerőt kihozni belőle. Egyedi a hozzá kapcsolt hatgangos kézi váltó is, melyet a Hewland fejlesztett.

Minden karosszériaelem egyedi és természetesen karbonból készült. A súlycsökkentés nem feltétlen volt elsődleges szempont, inkább a torziós merevség és a zajok, rázkódások megfelelő szűrése volt fontosabb. Ezek mellett sokat dolgoztak az autó aerodinamikáján is, aminek egyik leglátványosabb eleme a süllyesztett légterelő a tetőben, valamint a hátsó oldalablakokba vágott hűtőnyílás.