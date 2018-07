Tömör hűtőmaszk és aszimmetrikus keréktárcsa: egyelőre ennyit árult el leendő villanyautójáról a Mini. Ez nem sok, de ha előtúrjuk a tavaly ilyenkor leleplezett előtanulmányt, láthatjuk, hogy többé kevésbé ugyanazokról a stíluselemekről van szó – és ez azt jelenti, hogy talán az autó egésze megőrzi a 2017-es koncepció formavilágát.

A Mini Electric (most a tavalyi koncepcióról beszélünk, amit az alábbi fotón is láthatsz) áramvonalas karosszériát kapott, E-betűt formázó fényszórókkal, versenyautós aerodinamikai elemekkel. A kilincs használaton kívül a karosszéria síkjába simul, a hátsó lámpatestet a végletekig egyszerűsítették, a tetőoszlopok rejtettek, és úgy is feltűnő a jóval alacsonyabb tető, hogy nem árulták el, pontosan mekkora is a tanulmány.

Ahogy a szériamodellről sincsenek még információink azon kívül, hogy premierjét a Mini márka 60. születésnapjára időzítik, gyártani pedig német származású elektromos komponensek felhasználásával, de a Mini oxfordi üzemében fogják.