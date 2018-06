Több mint 20 éve bukkantak fel Magyarországon azok az 1997-es Opel Astrák, melyekben a Gestig osztrák cég által gyártott sebességmérő készülékeket helyezték el és az Országos Mérésügyi Hivatal hitelesítette őket. Ez alkalmassá tette ezt a 24 autót arra, hogy sebességet mérjenek, továbbá egyéb szabálysértést is rögzítsenek. Kicsivel később, a 2000-es évek környékén lézeres elven működő példányokat szerzett be a rendőrség, melyek képesek voltak a mozgó sebességmérésre, követési távolság meghatározására vagy például rögzíteni lehetett velül a tilos jelzésen áthaladást. Napjainkban ismét találkozhatunk az ország útjain civil autónak tűnő rendőrjárművekkel, melyek drága felvételeket készítenek.

Az új autókat 2018 áprilisának közepén vehette át a rendőrség és rögtön meg is kezdhette velük a követő üzemű sebességmérést. Az autók fedélzetén található lézeres alapú mérőberendezéssel a hivatalos álláspont szerint nem kényszerülnek arra a rendőrök, hogy gyorshajtásba hajszolják az előttük haladó autóst, hiszen nem szükséges azonos tempóban követniük és ugyanabban a sávban sem kell tartózkodniuk. Ezek mellett a követés folyamatát is kamera rögzíti. Az autókban található bankkártya terminál is, így a – biztonságos helyen történő – megállítást követően a szabálytalankodó autós rendezni is tudja a büntetést.

A video-tachográf nem új találmány, az első példányok még nem lézeres elven működtek, hanem szükséges volt hozzá a folyamatos követés is, valamint az azonos követési távolság megtartása. A sebességmérő a mérést végző autó váltójának kihajtásáról vette a jelet. A módszer természetesen ebben az esetben is változatlan, a civil kinézetű autóból folyik a mérés és a megfelelően dokumentált és rögzített szabálysértés után a megkülönböztetőjelzést felvillantva állítják meg az autóst. Ez az autós számára meglepő gyakorlat állítólag hatékonyan tartja vissza az ismételt szabálytalankodástól.

Ma már azonban lézeres alapú a mérés, ezért ahogyan azt említettük, nem szükséges a jelzés nélküli rendőrautónak hosszasan követnie a szabálytalankodó autóst és egy sávban sem kell vele közlekednie. Viszont az Európai Unió több tagállamában is megengedett, hogy a civil ruhás rendőrautó megkülönböztetőjelzés nélkül túllépje a megengedett sebességhatárokat, amennyiben a többi közlekedőt ezzel nem veszélyzeteti.

Nem csupán ilyen formában csaphat le a rejtett sebességmérés. Angliában közlekedési jelzőtábla mögé rejtik a mérőket, Németországban és Svájcban szemetesekhez hasonló tárgyakat helyeznek el. Norvégiában az erdő fái között lapulhat traffipax. Svájban nem mellesleg még a környezetbe illeszkedő jelzőbójákban is található mérő, de alagutakban is helyeznek el ilyeneket.