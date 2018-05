A Hvg.hu cikke szerint Óberling József elmondta, hogy a civil elfogó autókat korábban is használtak, most pedig néhány év szünet után újra szolgálatba helyezték őket. Erre azért került sor, mert az egyértelműen beazonosítható rendőrök a tapasztalatok szerint nem szorították vissza a balesetek számát.

Az ezredes megerősítette, hogy van olyan műszerük, mely haladó civil autóból képes mérni a forgalomban közlekedő többi jármű sebességét. És ennek használatához, a sebesség-túllépés megállapításához és rögzítéséhez nem kell olyan gyorsan menni, mint az előtte haladó gyorshajtónak.

Óberling cáfolta, hogy a kollégái nagy sebességű letolással próbálnák gyorshajtásra ösztönözni az autósokat. Elhangzott továbbá, hogy a rendőrök nincsenek érdekeltté téve a büntetésekben, sőt egyszerűbb a dolguk, ha nem kell senkit megbüntetniük, mert akkor nincs annyi teendőjük.

A3-as és A4-es Audi, Opel Astra, Škoda, Mercedes – az ezredes szerint többek közt ilyen típusú civil elfogó autókat alkalmaznak jelenleg, ráadásul többféle színben. És ha nagyon megszokottá, ismertté válnak az autók, akkor lecserélik őket.

Végül az is elhangzott, hogy az elfogott autósok akár bankkártyával is kifizethetik a bírságot, ugyanis a civil rendőrautókban az ehhez szükséges terminál is megtalálható.