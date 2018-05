Hosszú ideig csupán pletyka tárgya volt a BMW legkisebb sportkupéjának, az M2-esnek a durvább változata. Többen lemondtak róla, hiszen egy ilyen modell már komolyan veszélyeztetheti a nagyobb testvér vásárlóközönségét. A bajorok viszont nagyon értenek ahhoz, hogy minden piaci rést kitöltsenek a kínálatban, ezért megérkezett az M2 Competition, mely megkapta az M4-es motorját, hangyányit visszafogottabb teljesítménnyel és természetesen még egy sor apróságot reszeltek rajta annak érdekében, hogy érezhető különbség legyen az M2-eshez képest.

A gépháztető alatt lévő 3 literes biturbó motor 410 lóerős, mellé 550 Nm csúcsnyomatéka van, ami markáns változás az alapmodell 370 lovas teljesítményéhez képest. A kézi váltós verzió 4,4, a duplakuplungos változat 4,2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás sebességre. Korlátozás nélkül a végsebesség 280-nál tetőzik. Számtalan apróságról ismerhető fel az izmosabbik modell, kívülről a megnövekedett hűtőrácsok tűnhetnek fel, belül pedig az M4-esből ismerős sportülések. Akinek pedig még ez is kevés lenne, annak most készült pár holmival az M Performance részleg.

Egy halom szénszál erősítésű műanyag, egyszerűbben karbon motyót vásárolhatnak a szerencsések az M2 Competition-höz, például gépháztetőt, mely kilenc kilogrammal csökkenti az autó első tengelyre eső tömegét. Ezen kívül akad még karbon tetőpanel, mely 5 kilogrammos súlycsökkenést eredményez, továbbá az alacsonyabbra kerülő tömegközépponttal hangyányit jobb vezethetőséget is ad. További hat kilogramm spórolást jelent a szintén szénszálas csomagtérfedél, mely aerodinamikailag is kedvezőbb kialakítást kapott. Számtalan apróság mellett karbon első sárvédők és több légterelő is rendelhető lesz a modellhez.

Az M Performance felfüggesztéssel 20 milliméteres ültetés mellett több lehetőség akad a futómű beállítására és természetesen ez már sokkal inkább a pályanapi használatra van kihegyezve. Ahogyan az alumínium féknyergek is, amik elöl 6, hátul 4 dugattyúsak és különösen szívós fékbetétek is elérhetőek hozzá. Ezeket 19 colos M Performance felnik alá dughatjuk, melyek 3,2 kilogrammal könnyebbek az alap felniknél és ajánlott rájuk dobni négy darab Michelin Pilot Sport Cup 2 gumit is.