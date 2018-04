A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Autópálya Alosztálya akciót tartott április 23-án 11 órától 15 óráig az M5-ös autópályán.

A fokozott ellenőrzés elsősorban az autópálya leállósávjának szabálytalan használatára, a nehéz tehergépjárművekkel történő szabálytalan előzések számának visszaszorítására, és a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére irányult.

Az akció keretein belül motoros rendőrök is részt vettek az ellenőrzésben, továbbá a Készenléti Rendőrség által biztosított rendőrségi helikopterrel a légtérből is figyelték a szabálytalankodókat. Ennek eredményeképpen több nehéz tehergépjárművel történő szabálytalan előzést is észlelni tudtak a rendőrök, akiknek a jelzése alapján a földi egységek intézkedtek.

A fokozott ellenőrzés során nehéz tehergépjárművel történt szabálytalan előzés, követési távolság be nem tartása, kézben tartott mobiltelefon használata és a megállás szabályainak megszegése miatt 16 sofőrrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Továbbá 4 fő közigazgatási bírságot kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Az M5-ös autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán a jövőben is folytatódnak az ilyen jellegű akciók.