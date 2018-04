Amikor a Lexus 2015-ben bemutatta a mai LS előtanulmányát, üzemanyagcellát füllentettek az autóba – mert hiszen az ilyen formatanulmányoknál csupán szimbolikus jelentősége van annak, hogy mit rejt (sokszor valójában nem is rejt) a motorházfedél. Akkor csak legyintettünk erre, most viszont kiderült: nagyon is komolyan gondolta a gyár, hogy hidrogénnel fogja táplálni zászlóshajóját.

A hírt egy ausztrál szaklap, a goauto.com.au szellőztette meg: a projekt főmérnökét, Toshio Asahit idézve azt írták, annak idején a hidrogén üzemanyagcellás és az akkumulátoros villanymodell egyaránt valós opció volt, és az, hogy ezeket még nem építették meg, nem jelenti azt, hogy nem is fogják.

Arra persze ügyelt a főmérnök úr, hogy ne mondjon konkrétumokat, ám mivel a kamuzást rendszerint hűségmegvonással büntetik a rajongók, aligha mondott volna bármit is, ha nem volna valóságalapja.

Először persze még sort keríthetnek egy köztes (és valójában sokkal érdekfeszítőbb) fejlesztésre: a 3,5 literes V6-os benzinmotor duplaturbós kivitelét kombinálhatják villanymotorral, így megteremtve azt a sport-hibrid hajtásláncot, amelyre a cégvezetés már globálisan és általános érvénnyel rábólintott.

A Toyota-csoport a 2020-as tokiói olimpia idejére tervezi bemutatni (kísérleti) H2-flottáját, márpedig keresve sem találnának jobb zászlóvivőt a konszern zászlóshajójánál.